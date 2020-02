Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Attaque signalée dans le port de Tripoli Reuters • 18/02/2020 à 13:46









GENEVE/TRIPOLI, 18 février (Reuters) - Le port maritime de Tripoli a été la cible d'une attaque ce mardi, a déclaré sans plus de détail l'envoyé spécial de l'Onu pour la Libye, Ghassan Salamé, en déplacement à Genève. Un journaliste de Reuters présent dans la capitale libyenne a rapporté qu'une colonne de fumée épaisse était visible dans la direction de la zone portuaire, où une source a indiqué qu'un entrepôt avait été touché. Tripoli est depuis près d'un an la cible d'une offensive lancée par l'Armée nationale libyenne (ANL) du maréchal Khalifa Haftar, en lutte contre les forces soutenant le gouvernement d'entente nationale du Premier ministre Fayez al Sarraj. (Emma Farge, Ahmed Elumami et Hnai Amara version française Henri-Pierre André)

