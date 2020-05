Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Attaque en cours contre une clinique de MSF à Kaboul Reuters • 12/05/2020 à 08:43









KABOUL, 12 mai (Reuters) - Une clinique gérée par l'ONG Médecins sans Frontières à Kaboul a été attaquée par des hommes armés, a-t-on appris mardi auprès d'une source au ministère afghan de l'Intérieur. "Un hôpital appartenant à Médecins sans Frontières est attaqué", a déclaré cette source à Reuters, ajoutant que des membres des forces de sécurité tentaient de repousser cette attaque. Aucun élément n'a filtré à ce stade sur les auteurs de cette attaque. On ignore de même s'il y a des victimes. L'hôpital est situé dans l'ouest de la capitale afghane. (Abdul Qadir Sediqi, Hamid Shalizi et Rupam Jain version française Henri-Pierre André)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.