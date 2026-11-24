La coalition dirigée par l'Arabie saoudite, qui lutte contre les Houthis yéménites pro-iraniens, a déclaré mardi que le plus haut gratte-ciel du quartier financier de Ryad avait été la cible d'une "attaque terroriste".

Cette attaque a fait onze blessés, selon la Défense civile saoudienne.

Les Houthis, qui contrôlent une grande partie du Yémen, tirent depuis le mois de juillet des missiles et des drones sur les aéroports et les infrastructures pétrolières saoudiennes, en réponse à la reprise de la guerre civile yéménite, conséquence du conflit entre les États-Unis et l'Iran.

Le plus haut gratte-ciel de Ryad, siège du fonds souverain saoudien, avait déjà été touché ce mois-ci lors d'une attaque des Houthis. L'attaque n'avait pas fait de blessés.

En octobre, un missile tiré par les Houthis a fait 13 morts et de nombreux blessés à l' aéroport international de Ryad.

(Rédigé par Reuters ; version française Tangi Salaün)