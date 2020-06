Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Attaque contre une école en Slovaquie, deux morts dont l'assaillant Reuters • 11/06/2020 à 12:26









PRAGUE, 11 juin (Reuters) - La police slovaque a annoncé jeudi avoir abattu un homme qui avait attaqué une école dans le nord du pays, tuant un adulte et blessant cinq personnes dont des enfants. Le nombre d'enfants blessés et la gravité de leurs blessures n'ont pas été précisés par une porte-parole des services de secours. Selon des médias slovaques, l'assaillant a été tué par la police au moment où il prenait la fuite après avoir poignardé ses victimes dans une école primaire située dans la ville de Vrutky, à environ 220 km de Bratislava. Sur sa page Facebook, la police fait savoir que "la situation est sous contrôle". (Jason Hovet et Robert Muller version française Claude Chendjou, édité par Henri-Pierre André)

