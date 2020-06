Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Attaque au couteau dans une école slovaque, deux morts dont l'assaillant Reuters • 11/06/2020 à 15:40









(Actualisé avec les informations sur l'assaillant) VRÚTKY, Slovaquie, 11 juin (Reuters) - La police slovaque a annoncé jeudi avoir abattu un homme de 22 ans, auteur d'une attaque au couteau dans une école primaire qui a fait un mort, le directeur-adjoint de l'établissement, ainsi que quatre blessés. Selon la police, deux enfants et deux adultes ont été blessés lors de cette attaque intervenue à Vrútky, dans le nord du pays. l'assaillant, qui est soupçonné d'être un ancien élève de l'école, a été abattu par la police alors qu'il résistait à son arrestation. "Il a pénétré dans l'école en brisant une porte vitrée. Puis, alors que certains membres du personnel essayaient de l'arrêter, il a sorti un couteau qu'il avait sur lui", a expliqué le chef de la police Milan Lucansky. En Slovaquie, les écoles primaires ont commencé à rouvrir le 1er juin dernier. (Radovan Stoklasa, Jason Hovet et Robert Muller; version française Juliette Portala et Claude Chendjou, édité par Jean-Michel Bélot)

