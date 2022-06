Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Atos: vers une sortie du capital de Worldline information fournie par Cercle Finance • 14/06/2022 à 07:25









(CercleFinance.com) - Atos annonce prévoir de céder la totalité de sa participation dans Worldline d'environ sept millions d'actions représentant environ 2,5% du capital, dans le cadre d'un placement accéléré auprès d'investisseurs institutionnels avec effet immédiat.



Le groupe de services informatiques va concomitamment mettre en place un instrument dérivé avec Goldman Sachs Bank Europe dans le but de couvrir son exposition résiduelle à l'action Worldline liée aux obligations échangeables à échéance 2024, émises en 2019.



Goldman Sachs Bank Europe, en tant que contrepartie de l'instrument dérivé, couvrira sa position en acquérant des actions Worldline dans le cadre du placement, en plaçant un ordre dans le livre d'ordre.



Les conditions définitives du placement devraient être annoncées au plus tard ce 14 juin et son règlement-livraison devrait avoir lieu le 16 juin. A l'issue du placement, Atos ne sera plus actionnaire du groupe de solutions de paiement.





