Atos : vers une sortie du CAC 40

(CercleFinance.com) - A l'issue de la revue annuelle des indices de la famille CAC, Euronext Paris indique que son Conseil Scientifique des Indices a décidé de sortir de l'indice CAC 40 l'action du groupe de services informatiques Atos, titre qui rejoindra le CAC Next 20. Atos sera remplacé par le prestataire de services de bio-analyse Eurofins Scientific. Autre changement majeur, le groupe de services Derichebourg fera son entrée dans le SBF 120 et le CAC Mid 60. Ces changements prendront effets le 17 septembre après la clôture.

Valeurs associées ATOS Euronext Paris -2.48%