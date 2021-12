Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Atos : vers un réseau électrique intelligent au Maroc information fournie par Cercle Finance • 01/12/2021 à 15:41









(CercleFinance.com) - Atos annonce aujourd'hui une collaboration avecSiemensetl'Office National de l'Electricité et de l'Eau Potable du Maroc (ONEE)dans le cadre d'un large projet de gestion intelligente du réseau électrique local (' smart grid '). Atos et Siemens travaillent à la mise en place d'une plateforme de comptage intelligent d'électricité qui permettra à ONEE de prendre le contrôle des données collectées par plus de 100,000 compteurs intelligents à travers le pays. Pour Atos et Siemens, il s'agit du plus grand projet conjoint de smart grid en Afrique.

Valeurs associées ATOS Euronext Paris +1.22%