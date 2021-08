Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Atos : vers un re-test imminent des 45,5E information fournie par Cercle Finance • 09/08/2021 à 10:02









(CercleFinance.com) - Atos qui vient de pulvériser la résistance des 43,7E (en intraday le 20/07) s'achemine vers un re-test des 45,5E, c'est à dire la base du 'gap' du 12 juillet (ouvert sous 51,4E)... qui deviendrait la prochaine cible.

Valeurs associées ATOS Euronext Paris +2.19%