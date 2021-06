Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Atos : vers un re-test des 52,15E Cercle Finance • 04/06/2021 à 13:59









(CercleFinance.com) - Atos se replie sous les 53E et se rapproche d'un re-test des 52,15E, son plancher intraday du 1er avril

Valeurs associées ATOS Euronext Paris -0.75%