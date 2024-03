Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Atos : vers un re-test de 2,16E, voir un plus bas vers 2,05E information fournie par Cercle Finance • 04/03/2024 à 12:37









(CercleFinance.com) - Atos rechute de -4% sous 2,2900E (et décroche sous 2,35E l'ex-support du 06/02 et support oblique court terme) : le titre menace de revenir tester 2,16/2,17E, le nouveau plancher historique inscrit les 20 et 21/02.

La dernière oscillation entre 3,25 et 3,45E laissait craindre un mouvement de balancier en direction des 2,00/2,05E... il ne s'en faut plus que de 10% par rapport au cours testés ce 4 mars





Valeurs associées ATOS Euronext Paris -3.90%