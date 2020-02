Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Atos : vers la vente de 13,1% du capital de Worldline Cercle Finance • 04/02/2020 à 07:27









(CercleFinance.com) - Atos annonce qu'il prévoit de vendre environ 23,9 millions d'actions Worldline, représentant environ 13,1% du capital, dans le cadre d'un placement privé auprès d'investisseurs qualifiés par voie de construction accélérée d'un livre d'ordres. A l'issue du placement, il conserverait environ sept millions d'actions Worldline sous-jacentes aux obligations (environ 3,8% du capital). Dans le cas d'un échange de l'intégralité des obligations, il ne détiendrait plus aucune action Worldline ni droit de vote. Bpifrance Participations s'est engagé à acquérir quatre millions d'actions Worldline dans le cadre du placement, dont les conditions définitives devraient être annoncées au plus tard le 4 février et le règlement-livraison devrait avoir lieu le 6 février.

Valeurs associées ATOS Euronext Paris +0.69%