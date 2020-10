Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Atos : vers l'acquisition d'Edifixio Cercle Finance • 22/10/2020 à 07:54









(CercleFinance.com) - Atos annonce entrer en négociations exclusives avec les actionnaires d'Edifixio, une entreprise française de conseil et d'intégration Cloud et Salesforce, en vue de procéder à son acquisition. Cette opération permettra d'étendre le portefeuille de clients d'Atos, ainsi que son expertise dans les domaines du Cloud, Salesforce et de la transformation d'applications, grâce aux compétences étendues des 370 consultants d'Edifixio. Le groupe de services informatiques précise que la finalisation de la transaction est prévue avant la fin de l'année et est soumise à la consultation des instances représentatives du personnel d'Edifixio.

Valeurs associées ATOS Euronext Paris 0.00%