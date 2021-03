Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Atos : vers des véhicules d'entreprise électriques d'ici 202 Cercle Finance • 31/03/2021 à 11:21









(CercleFinance.com) - Atos a annoncé aujourd'hui s'engager à remplacer l'ensemble de ses quelque 5500 véhicules d'entreprise par des modèles électriques d'ici à la fin de l'année 2024. Le Groupe entend ainsi réduire les émissions de carbone de sa flotte mondiale de 50 % en trois ans, conformément à son ambition d'atteindre'zéro émission nette'd'ici 2028. Atos prévoit d'installer de nouvelles stations de recharge multi-véhicules sur ses différents sites, faisant ainsi passer son réseau de 100 stations à plus de 500 en 2024. Les employés utilisant une voiture électrique auront également la possibilité de faire installer une borne de recharge à leur domicile, précise Atos.

Valeurs associées ATOS Euronext Paris +1.24%