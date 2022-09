Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Atos: va sortir du Stoxx 600 le 19 septembre information fournie par Cercle Finance • 02/09/2022 à 09:54









(CercleFinance.com) - Atos va sortir du Stoxx 600 le 19 septembre prochain. La valeur est dans la liste des 15 sociétés qui vont sorties de l'indice Stoxx 600.



' Une sortie qui n'est guère surprenante au regard de la débâcle boursière (-73% depuis le début d'année). Reste à savoir si les fonds indiciels ont déjà, ou vont alimenter le flux vendeur sur le titre ' indique Invest Securities.





Valeurs associées ATOS Euronext Paris +2.30%