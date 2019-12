ATOS va s'occuper de la cybersécurité de Bayer

(AOF) - Atos, spécialiste du cloud, de la cybersécurité et des supercalculateurs, annonce avoir signé avec Bayer un partenariat afin d'assurer les services de sécurité informatique du groupe chimique allemand à l'échelle mondiale. Le montant du contrat n'a pas été spécifié, mais il entrera en vigueur le 1er janvier 2020. C'est la deuxième collaboration entre les deux sociétés, après le contrat pour lequel Atos s'est vu confier la mise en œuvre et la fourniture de services d'environnement de travail connecté.

Les équipes d'Atos viseront également à garantir un environnement technologique consolidé et harmonisé afin d'améliorer l'efficacité et la transparence des services de sécurité dans tous les pays où opère Bayer.

Eric Grall, Vice-Président exécutif, en charge des Opérations Globales chez Atos, a déclaré: " Nous sommes fiers de les accompagner à nouveau dans la protection de leur environnement numérique et générer de la valeur pour leurs activités dans l'industrie des Sciences de la vie. "

Daniel Hartert, Chief Information Officer chez Bayer, a déclaré: " Les grands groupes de services numériques comme Atos sont à même de réaliser des économies d'échelle et disposent de capacités d'innovation dont nous souhaitons tirer parti. Nous concentrerons nos compétences internes IT sur la création de valeur pour nos activités du secteur des Sciences de la vie en fournissant des solutions différenciantes dans un monde de plus en plus numérique. "