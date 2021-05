Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Atos : va gérer l'environnement de travail d'Orange Bank Cercle Finance • 10/05/2021 à 11:20









(CercleFinance.com) - Atos annonce avoir été sélectionné par Orange Bank pour gérer l'environnement de travail de l'ensemble de ses collaborateurs de manière sécurisée. Orange Bank a initié une réflexion autour de l'environnement de travail de ses collaborateurs afin que celui-ci soit disponible sur tous les terminaux, à tout moment et à tout endroit, et permette de développer le télétravail et les approches collaboratives. ' La solution d'Atos, ' Advanced Digital Workplace ', basée sur le cloud, offre aux collaborateurs d'Orange Bank une nouvelle expérience de travail unifiée, quels que soient leurs lieux de travail et leurs appareils ' indique le groupe. ' Atos a su proposer une approche collaborative entièrement basée sur le cloud. Celle-ci passe aujourd'hui par le déploiement de nouveaux ordinateurs Dell pour les 1 200 postes de travail d'Orange Bank, tous équipés de Microsoft 365 ' rajoute Atos.

Valeurs associées ATOS Euronext Paris -0.36%