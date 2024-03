Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Atos: va construire un supercalculateur d'IA au Danemark information fournie par Cercle Finance • 19/03/2024 à 10:52









(CercleFinance.com) - Atos fait savoir que Eviden, sa ligne d'activités leader dans le calcul avancé, a signé nouveau contrat avec le Centre danois pour l'innovation en IA, détenu par la Fondation Novo Nordisk etle Fonds d'exportation et d'investissement du Danemark.



Le contrat porte sur la construction de 'Gefion', soit un supercalculateur d'IA à la pointe de la technologie qui devrait être prêt pour des projets pilotes avant la fin de l'année.



Cet outil est conçu pour répondre à des projets à grande échelle utilisant l'IA et donnant la priorité au plus haut niveau de sécurité pour soutenir la souveraineté danoise en matière de données.



'Le nouveau supercalculateur devrait être l'un des plus puissants au monde dans le domaine de l'intelligence artificielle' explique Atos.



'Gefion' fournira 6 Exaflops de performance FP8 AI en s'appuyant sur l'architectureNVIDIA DGX SuperPOD.





