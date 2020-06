Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Atos : va commercialiser ses serveurs auprès de la DAE Cercle Finance • 09/06/2020 à 10:21









(CercleFinance.com) - Le groupe Atos annonce ce mardi que ses serveurs BullSequana S800 vont être commercialisés auprès de la Direction des Achats de l'État (DAE), dans le cadre d'un appel d'offres remporté par son partenaire SCC. 'Ce contrat, d'une durée de 3 ans, vise à proposer le BullSequana S aux grandes administrations et structures publiques françaises', indique le groupe. Le montant du contrat n'a pas été précisé.

Valeurs associées ATOS Euronext Paris -2.34%