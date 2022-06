Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Atos: une scission en deux sociétés cotées envisagée information fournie par Cercle Finance • 14/06/2022 à 08:48

(CercleFinance.com) - Atos annonce étudier une séparation en deux sociétés cotées 'leaders sur leurs segments d'activité respectifs', chacune avec une stratégie propre, une équipe de management dédiée, un conseil d'administration indépendant et une structure financière adaptée.



D'une part, SpinCo (Evidian) serait un acteur de premier plan de la transformation numérique, du big data et de la cybersécurité, générant une forte croissance et des marges élevées, doté d'un plan de 0,4 milliard d'euros pour accélérer sa croissance rentable.



D'autre part TFCo (Atos) serait un leader dans les services d'infogérance, les espaces de travail numériques et les services professionnels, doté d'un plan de 1,1 milliard d'euros pour mener à bien un redressement complet d'ici 2026.



Le groupe de services informatiques précise que le projet envisagé implique une réorganisation préalable qui serait achevée au cours du second semestre 2023, avant la cotation et la distribution des actions de SpinCo d'ici la fin de l'année 2023.