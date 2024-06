Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Atos: une nouvelle offre de conseil technologique information fournie par Cercle Finance • 05/06/2024 à 13:12









(CercleFinance.com) - Atos annonce le lancement d'Atos Virtual Infrastructure Proficiency (VIP) Advisory, une nouvelle offre de conseil technologique visant à aider les entreprises dans l'audit de leur infrastructure virtuelle et leur feuille de route pour le futur.



Disponible en Europe centrale, au Benelux, en France, au Royaume-Uni et aux États-Unis, cette offre permet aux clients d'optimiser les coûts et de sécuriser leur infrastructure virtuelle. Elle les aide également à tenir leurs engagements de développement durable.



L'offre comprend une analyse approfondie des besoins et objectifs des clients, une évaluation des caractéristiques de leur infrastructure actuelle, ainsi que des propositions d'infrastructure informatique sur mesure et des plans de mise en oeuvre.





