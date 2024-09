Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Atos: une application de gestion de cave information fournie par Cercle Finance • 23/09/2024 à 11:55









(CercleFinance.com) - Atos annonce que sa division Eviden a développé et mis en oeuvre une application de gestion de cave conçue par la société Selartag sur un concept unique et innovant d'identification et de suivi de bouteilles de vin.



Hébergée sur l'architecture hybride d'Amazon Web Services (AWS), cette solution fournit des données fiables en temps réel à des utilisateurs (propriétaires de cave, vignerons, sommeliers et restaurants).



Chaque bouteille est dotée d'une étiquette intelligente infalsifiable, et les données figurant sur l'étiquette sont communiquées à l'application Selartag, ce qui facilite la gestion des stocks, améliore la prise de décision commerciale et optimise le chiffre d'affaires.





Valeurs associées ATOS 0,70 EUR Euronext Paris +6,54%