Atos : un tribunal américain a réduit des dommages-intérêts

(CercleFinance.com) - Un tribunal américain du district Sud de New York a accepté en partie le 20 avril 2021 une requête post-verdict déposée par Syntel, qui fait désormais partie d'Atos. Cela concerne un litige en cours entre Syntel et Cognizant et sa filiale TriZetto.

Le tribunal a réduit les 855 millions de dollars de dommages-intérêts accordés par le jury à 570 millions de dollars et a rejeté une demande de Cognizant et de TriZetto visant à obtenir 75 millions de dollars d'intérêts supplémentaires relatifs à la période précédant le jugement.

Un jury avait déclaré en octobre 2020 Syntel responsable de détournement de secrets commerciaux et de violation de droits d'auteur et accordé à Cognizant et TriZetto environ 855 millions de dollars de dommages et intérêts.

' Tout au long du procès et dans sa requête contestant le verdict, Syntel a maintenu que Cognizant et TriZetto n'avaient pas démontré le détournement de secrets commerciaux et que leurs théories de dommages n'étaient pas conformes au droit applicable ' indique le groupe.