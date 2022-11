Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Atos: un supercalculateur vendu au CEA/DAM information fournie par Cercle Finance • 15/11/2022 à 10:32









(CercleFinance.com) - Atos annonce avoir vendu son nouveau supercalculateur, le BullSequana XH3000, à la Direction des applications militaires du CEA (CEA/DAM), qui pourra ainsi, à terme, répondre aux besoins de simulation du programme nucléaire de défense.



'En se dotant du XH3000, le CEA/DAM dispose d'un outil de pointe bénéficiant d'une performance et d'une efficacité sans précédent pour préparer le défi de l'exascale', explique le groupe informatique.



'Grâce à son architecture modulaire standardisée et au programme 'OpenSequana', le BullSequana XH3000 apporte encore plus de flexibilité avec une plate-forme ouverte, évolutive et à l'épreuve du temps', ajoute-t-il.





