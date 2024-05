Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Atos: un nouveau supercalculateur pour l'URCA information fournie par Cercle Finance • 30/05/2024 à 14:15









(CercleFinance.com) - Atos annonce que sa division Eviden a été sélectionnée par l'Université de Reims Champagne-Ardenne (URCA) dans le cadre d'un appel d'offre visant à fournir à l'université un nouveau supercalculateur pour son Centre de Calcul Régional ROMEO, situé à Reims.



Fabriqué en Europe, ce nouvel équipement, qui remplace le précédent supercalculateur du même nom, est basé sur la technologie Bullsequana XH3000. Il offrira une capacité totale de huit petaflops, c'est-à-dire huit millions de milliards de calculs par seconde.



Dans le cadre de ce projet, le Centre d'Expertise en Performance Programmation d'Eviden (CEPP) accompagnera l'URCA pendant cinq ans en lui fournissant des services d'expertise en calcul avancé (calcul de haute performance et intelligence artificielle).





