Atos : un nouveau supercalculateur pour l'AEMET

(CercleFinance.com) - Atos annonce avoir été sélectionné par l'Agence d'État espagnole de la Météorologie (AEMET) pour fournir et installer sa technologie de calcul et de stockage. Basé sur l'architecture de supercalcul BullSequana d'Atos, le nouveau supercalculateur fournira une capacité de calcul près de dix fois supérieure à celle de l'équipement actuel. ' Ce nouveau supercalculateur permettra à AEMET de renforcer sa collaboration avec les organisations internationales et de stimuler la recherche dans différents domaines tels que les prévisions météorologiques, l'anticipation du changement climatique ou encore la prévision de hauteur des vagues ' indique le groupe.

