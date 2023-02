Atos: un département d'analyse pour la filiale EcoAct information fournie par Cercle Finance • 13/02/2023 à 12:55

(CercleFinance.com) - EcoAct, la filiale de décarbonation d'Atos, aannoncé lundi la création d'un départementd'analyse des données liées au climatpour conjuguer science des données climatiques et analyse d'impacts.



Cette entité a pour ambition de créer de nouveaux outils de modélisation et de fournir des solutions digitales capables d'évaluer et de gérer de la façon la plus précise possible les empreintes carbone et biodiversité de leurs activités, ainsi que les risques et opportunités qui y sont liés.



Nadège Lespagnol va prendre la direction de cettenouvelle activité. De formation initiale en ingénierie statistique et numérique, elle a travaillé pendant 22 ans dans le secteur banque-assurance, plus particulièrement dans le domaine de la gestion des risques financiers.



'Il est pertinent aujourd'hui d'affirmer que ce qui ne se mesure pas ne s'améliore pas. Je suis heureuse de partager mon expertise et mon expérience afin de renforcer l'approche multidisciplinaire d'EcoAct pour lutter contre le dérèglement du climat', a-t-elle déclaré.



EcoAct accompagne les organisations publiques et privées dans leurs stratégies de décarbonation.