(CercleFinance.com) - Atos corrige vers 7,17E après qu'un bel objectif a été testé à 8E (le titre a retracé ses meilleurs niveaux intraday et de clôture des 1er et 4 septembre dernier) et pourrait revenir s'appuyer sur la zone pivot des 16,6E du 16 au 24 juin dernier et ex-zénith du 9/11.





Valeurs associées ATOS Euronext Paris -9.04%