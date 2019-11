ATOS : UBS reste à l'Achat

"Bien que des acquisitions plus importantes soient possibles dans Big Data & Security (BD&S), il reconnaît qu'il y existe un problème au niveau des valorisations" ajout-t-il.

(AOF) - UBS a confirmé sa recommandation d'Achat et son objectif de cours de 84 euros sur Atos après sa rencontre avec le nouveau directeur général, Elie Girard. "Bien qu'aucun changement de stratégie substantiel ne soit envisagé, M. Girard a déclaré qu'il mettrait davantage l'accent sur l'amélioration de la croissance organique et qu'il était peu probable que des acquisitions importantes dans l'infogérance soient réalisées, étant donné qu'Atos dispose maintenant de la taille suffisante", rapporte le bureau d'études.

