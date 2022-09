Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Atos: UBS ne détient plus aucune action information fournie par Cercle Finance • 15/09/2022 à 12:41









(CercleFinance.com) - La société de droit suisse UBS Group a déclaré avoir franchi en baisse, le 8 septembre 2022, les seuils de 5% du capital et des droits de vote de la société Atos SE.



Ce franchissement de seuils résulte d'une cession d'actions Atos SE hors marché au résultat de laquelle l'exemption de trading s'applique pour le déclarant, lequel ne détient plus aucune action Atos SE.







Valeurs associées ATOS Euronext Paris -1.33%