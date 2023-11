Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Atos : trou d'air de -8% vers 6,40E, surveiller 6,24E information fournie par Cercle Finance • 27/11/2023 à 10:15









(CercleFinance.com) - Retour à la case départ pour Atos qui subit un trou d'air de -8% vers 6,40E et efface 95% de ses gains depuis le plancher du 13 novembre.

Le titre peut encore s'appuyer sur 6,24E (ex-plancher du 26 septembre) afin de stopper sa glissade mais en cas d'échec, le prochain support ne se dessine pas avant 5,30E (règle du report d'amplitude après le 'pullback' amorcé sous 7,3E)





Valeurs associées ATOS Euronext Paris -10.42%