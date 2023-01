Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Atos: trois nouveaux serveurs BullSequana information fournie par Cercle Finance • 11/01/2023 à 14:40









(CercleFinance.com) - Atos annonce lancer son nouveau serveur hybride, le BullSequana SH basé sur des processeurs Intel Xeon Scalable de quatrième génération, et deux nouveaux serveurs edge, le BullSequana EXR et le BullSequana EXD, pour des applications d'IA fiables à la périphérie.



Fabriqués dans l'usine d'Angers, ces trois nouveaux serveurs sont équipés des dernières technologies de calcul les plus performantes des partenaires technologiques stratégique du groupe, associées à des cartes mères conçues par Atos avec un emballage éco-efficace.



'Il s'agit d'une étape clé pour l'activité calcul avancé d'Atos puisque notre gamme complète de serveurs est désormais entièrement renouvelée, avec le lancement de BullSequana XH3000 l'année dernière', selon Emmanuel Le Roux, directeur monde, calcul avancé et IA.





