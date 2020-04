Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Atos : termine un déploiement au Parlement européen Cercle Finance • 01/04/2020 à 11:35









(CercleFinance.com) - Le groupe Atos annonce ce jour l'achèvement de la mise en oeuvre de SAP S/4HANA au sein du Parlement Européen. Il s'agit, selon le groupe, d'une première pour une institution européenne. 'Le projet, lancé fin 2016, a permis de remplacer les anciens systèmes financiers de l'institution par SAP S/4HANA dans une logique de modernisation, d'automatisation, et de valorisation du travail des employés', explique Atos.

Valeurs associées ATOS Euronext Paris -0.46%