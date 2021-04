Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Atos : tente de renouer avec les 61,8E Cercle Finance • 07/04/2021 à 12:20









(CercleFinance.com) - En difficulté la veille et sur le point d'enfoncer le support des 57E, Atos réagit bien et renoue avec les 60E: la véritable résistance ne se dessine pas avant les 61,8E, c'est à dire le double-plancher des 25 janvier et 18 février.

Valeurs associées ATOS Euronext Paris +4.90%