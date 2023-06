Atos: Tech Foundations rehausse ses ambitions information fournie par Cercle Finance • 07/06/2023 à 07:56

(CercleFinance.com) - Tech Foundations organise aujourd'hui une présentation aux analystes financiers pour détailler son plan de transformation et les progrès réalisés conduisant à l'accélération de la création de valeur et au relèvement de ses ambitions 2026.



La société va présenter la redéfinition du portefeuille d'offres autour des activités coeur de métier et son orientation vers des offres de premier plan, focalisées sur des segments à plus forte croissance, avec une nouvelle stratégie de commercialisation.



La société vise un chiffre d'affaires atteignant un plancher en 2024, à environ 5 milliards d'euros, avec une croissance du chiffre d'affaires coeur de métier de 0% à 2% et une poursuite de la réduction maîtrisée des activités non coeur de métier.



Elle va mettre en oeuvre un plan global d'expansion des marges, visant une amélioration brute de 1,2 milliard d'euros d'ici 2026 et permettant d'atteindre une marge opérationnelle dans la norme du secteur.



Le flux de trésorerie cumulé sur les quatre prochaines années sera supérieur de plus de 300 millions d'euros par rapport au plan initial.



Les ambitions à moyen terme sont revues en hausse avec un chiffre d'affaires renouant avec la croissance en 2026, une marge opérationnelle entre 6% et 8% en 2026 et un flux de trésorerie positif en 2025 et atteignant plus de 250 millions d'euros en 2026.



Nourdine Bihmane, Directeur Général du groupe Atos et co-CEO en charge de Tech Foundations, a déclaré : ' Bien que nos réalisations à ce jour ne soient qu'un début, elles nous permettent d'avancer avec confiance et de revoir à la hausse nos ambitions à moyen terme. '