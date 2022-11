Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Atos: supercalculateur Discoverer intégré à l'offre Nimbix information fournie par Cercle Finance • 14/11/2022 à 14:22









(CercleFinance.com) - Atos annonce l'extension européenne de son offre Nimbix Federated Supercomputing en intégrant Discoverer, supercalculateur EuroHPC hébergé par SofiaTech en Bulgarie, pour démocratiser les usages du calcul haute-performance (HPC) grâce au cloud computing.



'Partout dans le monde, les utilisateurs de Nimbix homologués par EuroHPC peuvent désormais bénéficier de la puissance de calcul de la plateforme Discoverer dans le cloud, parmi d'autres ressources de supercalcul déjà disponibles', explique Atos.



Pour accompagner le développement du HPC, la suite Nimbix Supercomputing fédère les machines à grande échelle dans le cloud ainsi que les services associés pour fournir une plateforme de calcul scientifique collaborative à la demande.





Valeurs associées ATOS Euronext Paris +0.87%