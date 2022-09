Atos: soutient la fusée Vega-C de l'ESA information fournie par Cercle Finance • 21/09/2022 à 13:01

(CercleFinance.com) - Atos annonce son soutien à l'Agence spatiale européenne (ESA) dans le cadre du programme d'amélioration deVega-C, son nouveau lanceur monocorps, dont lelancement inaugurala eu lieu le 13 juillet 2022.



Atos contribue à ce programme par la mise à disposition d'équipements de test clés pour le lanceur principal et fournit également des équipements de test pour la navette spatiale réutilisable.



Vega-C est une fusée de nouvelle génération. Plus puissante et flexible que ses prédécesseurs, elle est dotée d'une capacité supérieure pour transporter des satellites et des nanosatellites.



L'équipe d'Atos a pour mission de mettre en oeuvre l'équipement électrique de soutien au sol qui prend en charge l'intégration et la validation de divers sous-systèmes de Space Rider.



' Nous sommes fiers d'offrir les meilleures technologies pour un large éventail de missions spatiales menées par des clients européens, nationaux, de défense et commerciaux', déclare Bruno Milard, responsable de la division Aérospatial et Électronique de défense chez Atos.