Atos : sous 0,75E, capitalisation plonge sous les 100MnsE

(CercleFinance.com) - Les hypothèses de dilution les plus catastrophiques pour l'actionnaire s'imposent donc : le cours du titre se retrouve divisé par plus de 3 depuis le 6 mai dernier (2,40/0,75E) et la capitalisation résiduelle de 85MnsE n'est même pas celle d'une grosse PME cotée dans la catégorie 'small caps'.

Un nouveau désastre 'à la française' (après Casino et Orpéa) pour un groupe qui eut a sa tête l'élite de l'élite (Thierry Breton, Ed.Philippe), lesquels prirent les décisions 'stratégiques' de croissance hors de nos frontières qui mènent le groupe au seuil du démantèlement et de la restructuration financière



L'analyse technique pouvait prédire un objectif de 0,85 ou 0,80E en sortie de corridor 2,50/1,65E (règle du report d'amplitude), mais en-deçà de 0,8E, c'est le toboggan avec aucun support prévisible et des vendeurs totalement maîtres du jeu.





