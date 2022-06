Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Atos: solution de collecte de données avec Renault information fournie par Cercle Finance • 28/06/2022 à 13:00









(CercleFinance.com) - Atos annonce ' une collaboration stratégique ' avec Renault, via le lancement d'une solution inédite de collecte de datas baptisée ID@scale (Industrial Data @ Scale).



Cette solution vise à accompagner les entreprises du secteur industriel dans leur transformation numérique et leur passage à l'industrie 4.0.



L'idée est de collecter et structurer les données des équipements industriels à grande échelle afin d'optimiser leur performance opérationnelle et au final, la qualité des produits.



' Cette collaboration nous permet de commercialiser notre savoir-faire afin d'aider les entreprises du secteur industriel dans le passage à l'échelle de leur transformation numérique. C'est une nouvelle illustration de la transformation digitale et de la capacité d'innovation de Renault Group ', déclare Jose-Vicente de los Mozos, directeur industriel Renault Group.







