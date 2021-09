Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Atos : simulateur quantique livré au CESGA en Espagne information fournie par Cercle Finance • 28/09/2021 à 10:52









(CercleFinance.com) - Atos annonce avoir livré son simulateur quantique Atos Quantum Learning Machine au Centre de supercalcul galicien (CESGA). Ce premier simulateur quantique installé en Espagne permettra au CESGA de se positionner en tant que pionnier de la simulation quantique. Le CESGA utilisera le supercalculateur dans le cadre de ses projets de recherche européens, dans plusieurs domaines stratégiques tels que les nanotechnologies, les nouveaux matériaux et processus industriels, la santé et les sciences de la vie, ou encore les sciences océaniques. Atos mettra également à disposition du CESGA un programme de formations et continuera d'améliorer le système tout au long de sa durée de vie afin de s'assurer qu'il fournit toutes les fonctionnalités attendues.

