Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Atos : signe un contrat de 5 ans avec Goli Nutrition Cercle Finance • 03/12/2020 à 15:40









(CercleFinance.com) - AtosetGoli Nutrition, une entreprise qui évolue dans le domaine de la santé, annoncent aujourd'hui la signature d'un contrat de 5 ans pour alimenter une nouvelle expérience de vente au détail. Atos propose une solution de micro-vente au détail, améliorée par des technologies Edge, des distributeurs connectés et des éléments d'intelligence artificielle. Cette solution permettra à Goli de bénéficier d'une meilleure connaissance de la chaîne d'approvisionnement, de gains d'efficacité opérationnelle et produit, et permettra d'accroître l'engagement des consommateurs, assure Atos. Il s'agira aussi de créer, exploiter et sécuriser les services commerciaux et les plateformes de données pour les 20 000 distributeurs automatiques de Goli - sans espèces et sans contact - dispersés dans divers lieux de vente au détail tels que les aéroports et centres commerciaux. Le premier déploiement de 5 000 distributeurs automatiques aura lieu aux États-Unis et au Canada en décembre 2020; une seconde phase de déploiement à l'international aura lieu en 2021, indique le communiqué d'Atos.

Valeurs associées ATOS Euronext Paris +0.08%