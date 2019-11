Atos : signe un contrat avec Triple Five

(CercleFinance.com) - Le groupe Atos annonce ce mercredi la signature d'un contrat pluriannuel avec le groupe Triple Five, faisant d'Atos le principal fournisseur technologique pour American Dream, un centre commercial et de divertissements situé à East Rutherford, dans le New Jersey.

'Atos est en charge d'élaborer et de gérer une expérience client digitale innovante utilisant l'Internet des objets (Internet of Things, IoT), et des solutions d'Intelligence Artificielle (IA)', explique Atos.

Le montant du contrat n'a pas été précisé.