Atos : signe un contrat avec Melitta

(CercleFinance.com) - Atos annonce ce mardi la signature d'un contrat avec la branche nord-américaine de Melitta, une entreprise spécialisée dans le café haut de gamme, pour transformer son ERP (Enterprise Resource Planning) en mettant en place la solution SAP S/4HANA. 'Atos va mettre à profit son expérience en transformations S/4HANA, en s'appuyant sur son partenariat avec Google Cloud Platform (GCP) et son expertise industrielle. Cela va permettre à Melitta d'améliorer l'efficacité de ses processus, d'intégrer des informations, notamment financières, pour accélérer sa croissance et de garantir des données sécurisés et réglementées, grâce à des protections natives', explique Atos. Le montant du contrat n'a pas été précisé.

Valeurs associées ATOS Euronext Paris +0.22%