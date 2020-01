Atos : signe un contrat avec le Centre Météo ECMWF

(CercleFinance.com) - Atos annonce la signature d'un nouveau contrat, d'une durée de quatre ans, et de plus de 80 millions d'euros (environ £67,8 millions) avec le Centre Européen pour les Prévisions Météorologiques à Moyen Terme (European Centre for Medium-Range Weather Forecasts, ECMWF).

' Ce contrat va permettre de fournir son supercalculateur BullSequana XH2000 - l'un des plus puissants supercalculateurs météorologiques au monde ' indique le groupe.

Se supercalculateur soutiendra des centaines de chercheurs de plus de 30 pays d'Europe dans leurs travaux sur les prévisions et pronostics météorologiques à moyen et long terme.

' Le BullSequana XH2000 leur permettra notamment de prévoir de manière fiable l'occurrence et l'intensité des phénomènes météorologiques extrêmes avec une avance considérable, ce qui est essentiel pour répondre à la crise climatique et météorologique à laquelle nous sommes confrontés aujourd'hui ' explique le groupe.