Atos : signe un contrat avec l'Université du Luxembourg

(CercleFinance.com) - Le groupe Atos annonce avoir signé un contrat de 4 ans portant sur la fourniture de son supercalculateur BullSequana XH2000 à l'Université du Luxembourg. 'Ce supercalculateur, nommé 'AION', va permettre à l'université d'accélérer ses recherches et de faire face à la compétition internationale, en réalisant de nouvelles percées en matière d'innovation. Le supercalculateur BullSequana XH2000 permettra aux chercheurs d'accéder à une capacité de calcul 1,5 fois supérieure, avec une performance théorique maximale de 1,7 PetaFlops, en complément du cluster actuel', explique le groupe. Le montant du contrat n'a pas été précisé. La livraison du supercalculateur est prévue pour le premier semestre 2020.

