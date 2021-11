Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Atos : signal baissier sous 39E du 19/11 confirmé information fournie par Cercle Finance • 22/11/2021 à 16:00









(CercleFinance.com) - Atos s'enfonce nettement sous le support majeur des 39,2E du 24/10/2014 et 39,1E du 5/8/2021 : sous 39E et avec un test imminent des 38E, le signal baissier du 19/11 est confirmé. Le dernier mouvement de balancier entre 46,6E (zénith du 14 et 30/09) et 39E laisse malheureusement planer le risque de glissade jusque vers 31,5E, niveau plus revu depuis le 4 juin 2012 à l'ouverture !

Valeurs associées ATOS Euronext Paris -2.00%