Atos: services livrés pour les Jeux Européens 2023 11/07/2023

(CercleFinance.com) - Atos annonce avoir livré avec succès des services numériques pilotés par les données pour les Jeux Européens 2023, qui se sont déroulés du 21 juin au 2 juillet à Cracovie et dans les régions de Malopolska et de Silésie, en Pologne.



En tant qu'intégrateur informatique, le groupe a orchestré la capture, le traitement et la diffusion en toute sécurité des données de tous les événements sportifs. Atos a déployé une équipe de plus de 400 experts en Pologne, soutenue par 25 experts basés à Madrid.



Partenaire technologique numérique officiel des éditions 2023 et 2027 des Jeux Européens, Atos revendique plus de 30 ans d'expérience et de compétences dans les événements sportifs avec sa division Major Events.