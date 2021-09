Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Atos : sélectionné par l'UGAP pour optimiser les data-centers information fournie par Cercle Finance • 27/09/2021 à 11:10









(CercleFinance.com) - Atos et APL Data Center, expert-conseil en data-centers, annoncent avoir été retenus par l'Union des groupements d'achats publics (UGAP) dans le cadre du nouveau marché de 'prestations relatives aux centres de données', pour les trois prochaines années. Ce marché propose aux acheteurs publics des prestations d'audit, d'étude et accompagnements pouroptimiser la performance technique de leurs centres de données et en réduire la consommation énergétique. 'Nous sommes fiers de mettre nos expertises technologiques et de conseil au service d'une institution publique comme l'UGAP, pour soutenir la transition du secteur public vers une économie plus durable', a commentéIsabelle Rouland,vice-présidente senior chargée des marchés publics et défense chez Atos.

Valeurs associées ATOS Euronext Paris +0.36%