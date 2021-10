Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Atos : sélectionné par l'ESA pour un projet de R&D information fournie par Cercle Finance • 05/10/2021 à 14:16









(CercleFinance.com) - Atosannonce aujourd'hui avoir remporté un contrat auprès de l'Agence spatiale européenne (ESA), afin de développer un produit améliorant la cybersécurité des plateformesEGSE (Electrical Ground Support Equipment, équipement électrique de soutien au sol)qui permettent de tester le système électrique des satellites avant leur lancement. Atos s'attellera ainsi à concevoir des systèmes qui préviennent et bloquent les cyberattaques destinées à prendre le contrôle de satellites ou d'équipements de test, ou à les endommager, lors des phases de test. Par ailleurs, à l'occasion de son ' Cyber Day ', Atos a annoncé le lancement d'une version ' données souveraines ' de son service managé Détection et Réponse (MDR, Managed Detection and Response), une offre cloud de cybersécurité,alimenté par ses serveurs BullSequan. La société en a profité pour préciser que cette offre était à présent100 % neutre en carbone, ce qui constitue 'une étape majeure dans le parcours NetZero des activitésDigital Securityd'Atos'.

Valeurs associées ATOS Euronext Paris -1.55%