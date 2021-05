AtoS SE : Un repli excessif à exploiter (54KOC) Zonebourse • 24/05/2021 à 11:47

(Zonebourse.com) Le titre AtoS SE a fortement corrigé ces dernières séances et revient à proximité d'une zone de soutien majeur qui pourrait susciter quelques achats à bon compte. Le seuil des 54 EUR pourrait, en effet, permettre une remobilisation du consensus acheteur et engendrer une reprise technique en direction des 59.2 EUR. Pour mettre à profit ce scénario haussier, on pourra se positionner sur le turbo CALL Citigroup 54KOC qui cote 0.88 EUR. Le potentiel de gain est de l'ordre de 47% pour ce produit dérivé et le seuil d'invalidation théorique, fixé initialement vers 52.9 EUR, limitera le risque à -25%. Nous assurons le suivi des produits proposés et rédigeons une nouvelle recommandation pour la sortie de la ligne (sauf en cas de désactivation). A ce titre, les objectifs et seuils d'invalidation sont indiqués à titre informatif et peuvent évoluer en fonction des conditions de marché et de nos convictions. Zonebourse.com - Laurent Polsinelli